ABRAHAM: “La mancata convocazione al Mondiale mi ha fatto tornare coi piedi per terra. Ho ancora tanto da fare”

AS ROMA NOTIZIE – Tammy Abraham ha parlato alla stampa durante la tournée che si sta svolgendo in questi giorni in Giappone.

Sulla ripresa del campionato: “Non sono così ansioso di tornare a giocare, mi godo la Coppa del Mondo e mi alleno per gennaio”.

Sulla mancata partecipazione al Mondiale: “Mi sarebbe piaciuto essere lì ma è qualcosa che mi ha fatto crescere come calciatore e persona. Sono ancora giovane. Mi ha fatto tornare con i piedi per terra e mi sono detto: ‘Ho ancora tanto da fare’. Spero di andare al prossimo”.