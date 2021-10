Abraham, la rivincita è servita: in giallorosso ritrova la Nazionale. E il Chelsea lo osserva

NOTIZIE AS ROMA – La Roma si gode Tammy Abraham, uno degli acquisti più azzeccati dell’ultimo calciomercato. L’attaccante, nonostante la sfortuna per i tanti pali colpiti che hanno reso molto più magro il suo bottino di gol, ha convinto tutti.

Anche il ct della nazionale inglese Southgate, che ha deciso di chiamarlo di nuovo in Nazionale dopo quasi un anno di assenza. Tutto merito di questo avvio in giallorosso, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani): tra colpi di tacco, sportellate, recuperi, dribbling e ovviamente gol, Abraham è diventato immediatamente uno degli intoccabili di Mourinho.

Il Chelsea lo osserva da lontano, forte di un diritto di recompra da 80 milioni, ma per ora il gigante inglese pensa solo alla Roma. Sta imparando l’italiano, apprezza la cucina nostrana, ha stretto amicizia con Zaniolo ed è un punto di riferimento per i giovani. E poi i tifosi: non salta un selfie o un autografo.

La convocazione di Abraham con l’Inghilterra, aggiunge il Corriere della Sera (L. Valdiserri), è anche un bel biglietto da visita che la Roma potrà mostrare nelle prossime sessioni di calciomercato: questa è una piazza ambiziosa per calciatori ambiziosi che qui possono essere valorizzati.