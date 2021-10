Effetto Mou anche sul botteghino: già 4 milioni d’incassi, la Roma sorride

AS ROMA NOTIZIE – Quasi quattro milioni di euro. E’ questo il valore visibile dell’effetto Mourinho dal suo arrivo a oggi, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza).

Se in curva è apparso uno striscione di devozione assoluta con la creazione del neologismo “Mourinhiani”, le casse del club giallorosso sorridono proprio per quanto in concreto il portoghese sta monetizzando.

Nelle sei gare all’Olimpico disputate in quest’avvio di stagione (Fiorentina, Sassuolo, Udinese, Empoli, Cska, Tranzonspor), il club di Trigoria ha totalizzato una media di 618 mila euro a partita, per in totale, appunto, quasi quattro milioni.

In pratica la Roma ha venduto il 97,3% dei biglietti a disposizione, in attesa che venga ulteriormente ampliata l’attuale capienza e si possa dare il via agli abbonamenti.

Un entusiasmo visibile, trascinato dalla presenza del portoghese e dalle nove vittorie su undici gare fin qui collezionate, compresa l’ultima contro l’Empoli, in attesa della ripresa del campionato dopo la sosta, quando sulla strada della Roma ci saranno, una dopo l’altra, la Juventus in trasferta e il Napoli in casa.