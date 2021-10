Roma, partono in 13 per le nazionali. Preoccupa Vina: a forte rischio per la Juventus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Trigoria si svuota. Saranno ben tredici i giocatori giallorossi che lasceranno il centro sportivo per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali.

Alla lista dei nazionali giallorossi si è aggiunto in extremis Tammy Abraham, che ritorna a disposizione dell’Inghilterra. Una buona notizia per il centravanti, magari un po’ meno per José Mourinho che anche in questa sosta perderà diversi calciatori.

Oltre al centravanti inglese, scrive oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini), sono partiti Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan, Kumbulla, Rui Patricio, Veretout, Diawara, Darboe, Shomurodov, Calafiori (U21), Bove (U20) e Viña.

Quella dell’uruguaiano è la situazione che preoccupa di più: il terzino tornerà a Roma il 16 ottobre, il giorno prima della trasferta a Torino con la Juventus. Una sua presenza contro i bianconeri, quindi, è quasi impossibile.