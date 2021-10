Inghilterra, Abraham sarà convocato per le sfide con Andorra e Ungheria

NOTIZIE AS ROMA – Continua l’ottimo momento di Tammy Abraham, l’attaccante inglese che tanto bene sta facendo in questo avvio di campionato con la maglia giallorossa. Secondo quanto riporta The Athletic, infatti, il CT dell’Inghilterra Gareth Southgate avrebbe deciso di convocare il calciatore.

La nazionale inglese, infatti, si prepara in questi giorni per le sfide contro Andorra e Ungheria, valide per il girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Secondo quanto riportato, l’attaccante giallorosso non dovrebbe sostituire nessun calciatore inglese in attacco. La chiamata infatti è per la “forma impressionante” mostrata nelle ultime partite con la maglia della Roma.

Redazione Giallorossi.net