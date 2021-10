AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 4 ottobre 2021:

Ore 13:05 – DARBOE: “IL SOGNO CONTINUA” – Ebrima Darboe ha festeggiato con un post su Instagram la vittoria contro i toscani: “Un’altra grande vittoria di squadra. Il sogno continua“.

Ore 10:45 – LA ROMA RIAPRE GLI ABBONAMENTI – La Roma sta lavorando per lanciare la campagna abbonamenti già in questa stagione. Sarà il primo club in Italia, con l’imminente apertura degli stadi al 75%.

Ore 10:30 – NUOVA PARTNERSHIP PER LA ROMA – Sarà Pellettieri di Parma a fare le scarpe alla Roma. Come comunicato sul proprio sito ufficiale, l’azienda italiana sarà “Official Supplier” del club giallorosso.

Ore 10:00 – RUI PATRICIO: “SERVE QUESTA MENTALITÀ” – “Vittoria importante per tutti i giocatori e lo staff. Ora dobbiamo continuare con questa mentalità forte, sarà importante mantenere la concentrazione durante tutti i novanta minuti“. Lo ha detto Rui Patricio al termine di Roma-Empoli.

Ore 9:30 – MOU: “OLIMPICO PEGGIOR CAMPO DELLA SERIE A” – Josè Mourinho è tornato ad attaccare pesantemente il terreno di gioco dell’Olimpico: “E’ il peggiore della Serie A, difficile giocarci bene, andare in velocità, trovare coordinazione nel gioco offensivo”.

Ore 9:00 – ABRAHAM: “VI PREGO, TOGLIETE I PALI” – Tammy Abraham scherza sui social, chiedono ironicamente di togliere i pali dalle porte: “Vi prego, rimuovete i pali e le traverse! Ne ho già colpiti sei in questa stagione”, ha scritto l’attaccante giallorosso.

Ore 8:40 – MANCINI CHIAMA, ZANIOLO DICE NO – Nicolò Zaniolo non risponderà alla chiamata in extremis della Nazionale: Roberto Mancini lo aveva convocato per sostituire Pessina, infortunato, ma il giallorosso ha detto no per un fastidio al flessore accusato al termine di Roma-Empoli.

(In aggiornamento…)