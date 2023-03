Abraham, l’Aston Villa fa sul serio. La Roma già pensa al sostituto

AS ROMA NEWS – Il futuro di Tammy Abraham sembra segnato: con la Roma chiamata a fare plusvalenze in estate, l’attaccante, che non sta convincendo fino in fondo, è uno degli indiziati numeri uno a partire in estate. Direzione Premier.

Stando a quanto racconta oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi), l’Aston Villa è al momento il club in pole per l’ex Chelsea. La squadra di Birmingham, tornata stabilmente in Premier League, sta investendo molto per riposizionarsi ai vertici del calcio inglese e sta cercando un centravanti di spessore.

È stato proprio Emery a segnalare Abraham, che nella Roma sta vivendo un periodo difficile e nella prossima stagione tornerebbe volentieri in Premier. Tammy non ha mai chiesto la cessione, ma ovviamente è tentato dall’idea di consacrarsi nel suo Paese dopo essere scartato al ct Southgate per il Mondiale.

L’Aston Villa ha fatto i suoi sondaggi, dei quali anche la Roma è a conoscenza. È tutto molto chiaro. Tiago Pinto è disposto a trattare, dopo aver evitato di aprire la porta a gennaio, perché ha bisogno di mettere a bilancio 50-55 milioni di plusvalenze per alleggerire le perdite finanziarie. Pagato due anni fa 40 milioni, Abraham oggi vale più o meno la stessa cifra. Ma nelle prossime, se migliorerà il rendimento, potrebbe anche recuperare appeal.

Intanto a Trigoria già si pensa al sostituto per l’attacco del prossimo anno: l’idea che tenta la Roma è rappresentata da Roberto Firmino, 31 anni, attaccante brasiliano del Liverpool che si può prendere a parametro zero. L’altro nome al vaglio è quello di M’Bala Nzola dello Spezia: l’angolano, 26 anni, sta facendo un’ottima stagione in Liguria e sarebbe acquistabile a prezzi ragionevoli.

Fonte: Corriere dello Sport