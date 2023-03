“ON AIR!” – CORSI: “Mou ha capito che Abraham non ha più la testa nella Roma”, FERRAZZA: “Serve un finalizzatore, Icardi porterebbe cattiveria”, FOCOLARI: “Conte bisbetico domato, non lo prenderei mai”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “A me la partita di domenica, continuo a dirlo, non mi piace per niente. Soprattutto dopo aver visto le partite contro la Cremonese. Sulla carta quella contro la Samp è ancora più insidiosa, perchè i doriani stanno meglio rispetto alla Cremonese che abbiamo incontrato. Roma-Samp deve essere un biglietto da visita, devi vincerla bene. Siccome devi affrontare un momento intenso, devi mandare un messaggio agli avversari. Io fra l’altro ho la sensazione che la Juve ce la ritroveremo davanti in classifica, e che gli effetti dell’inchiesta Prisma finiranno sul prossimo campionato, se non addirittura quello dopo ancora…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dire che i Friedkin vogliono andare avanti con Mourinho solo perchè tra poco scade la prelazione per l’Algarve è una forzatura. Se poi la Roma firma per rinnovare il ritiro in Portogallo, che costa un botto, allora quello sarebbe un segnale. Io sulla Roma e sul mercato non trovo nessun segnale positivo: leggo di Nzola, e tanti altri nomi improponibili…Abraham che perde il posto per Belotti? Se così fosse, è perchè Mou ha capito che non ha più la testa nella Roma, e questo dimostrerebbe perchè non è più giocatore. Io sono convinto che il tramonto romanista di Abraham è dovuto dalla sua testa, avrà avuto delle avances da parte di altre squadre e lui non ha più la testa nella Roma. Mou di lui ha detto cose pesanti, si vede che è vicino all’addio. Belotti non è un fenomeno, però in campo è uno che ci muore…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Belotti in questo momento è più utile di Abraham, ma il titolare per me resta Abraham e lo è anche nelle gerarchie di Mou e della società, specie se a giugno dovrà cederlo. Io penso che Belotti resterà a Roma, è un panchinaro di lusso, è evidente che non si può partire con lui come titolare l’anno prossimo. Firmino? Dipende sempre da cosa la Roma vuole fare: se vuoi una squadra che al terzo anno di Mou provi a giocartela davvero, allora cerchi giocatori di questo tipo. Se invece devi reimpostare il lavoro, non mi convincono, perchè tra due o tre anni stai al punto di prima…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Un Icardi ti può portare quella cattiveria che spesso manca a Abraham, che si perde in quelle partite dove si deve dare battaglia. Secondo me Mourinho per l’attacco vuole un giocatore magari anche meno forte qualitativamente, ma più cinico là davanti. Gli manca un finalizzatore, uno alla Inzaghi, che te la butta sempre dentro…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il ritiro in Algarve è stato prenotato, ma teoricamente la Roma ha il suo allenatore ce l’ha anche per il prossimo anno… Trent’anni fa successe una cosa meravigliosa: l’esordio di Francesco Totti nella Roma, una delle storie più belle a livello di calcio, non solo romano. Vallo a trovare uno che ha giocato per 25 anni sempre con la stessa maglia…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Chi prende Conte lotterà per lo scudetto, è vero, ma a quali condizioni? Mi pare la bisbetica domata, io non lo prenderei. Se n’è andato sempre in malo modo dovunque è andato, si arrabbia, strilla e urla. Io nella mia società non lo prenderei più. Dà qualcosa in più ai giocatori, ma come personaggio si comporta molto male…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Conte potrebbe anche fermarsi per un po’, poi magari lo chiamano in corsa. Non è escluso che lo faccia, dipenderà anche dalle offerte che arriveranno. Bisogna vedere chi vorrà rischiare, perché è un vincente in ambito nazionale ma ti crea del caos. Lotti per vincere con lui, ma ti metti in casa un caos potenziale, se n’è andato via male ovunque…”

