Tegola Feyenoord: Geertruida ko, salterà l’andata contro la Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Tegola per Arne Slot. L’allenatore del Feyenoord infatti sarà costretto a fare a meno di Lutsharel Geertruida per la sfida d’andata di Europa League contro la Roma, valida per i quarti di finale e in programma il 13 aprile.

Il difensore olandese si era infortunato a pochi minuti dal fischio finale della gara delle qualificazioni a EURO2024 contro la Francia, accusando un problema al bicipite femorale.

Secondo quanto riportato dal sito ad.nl, il classe 2000 sarà costretto a rimanere ai box per svariate settimane e salterà sicuramente i match contro Sparta Rotterdam, Ajax, RKC Waalwijk, Roma e Cambuur.

Geertruida sarà sostituito da Marcus Pedersen, ma proverà a recuperare in vista della gara di ritorno allo Stadio Olimpico del 20 aprile.

Fonte: ad.nl