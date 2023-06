Abraham, lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: stop di 5/6 mesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutta tegola in casa giallorossa nell’ultima giornata di campionato: l’attaccante giallorosso Tammy Abraham ha subito un grave nfortunio al ginocchio sinistro che lo terrà fuori dal campo a lungo.

L’attaccante inglese ha infatti riportato la lesione del legamento crociato anteriore: questo è quanto hanno evidenziato i primi controlli svolti dall’inglese dopo il suo ko di ieri contro lo Spezia.

Per Abraham si prospetta uno stop di circa 5/6 mesi: questo vuol dire che il suo ritorno in campo avverrà non prima di novembre-dicembre.

Una notizia pesante per tutti, per Mourinho, ma soprattutto per Tiago Pinto, che con Abraham sperava di fare cassa in vista del prossimo mercato.

Giallorossi.net – G. Pinoli