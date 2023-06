Ultima Joya

AS ROMA NEWS – Ci voleva lui. Paulo Dybala, l’uomo più decisivo di questa stagione, mette il sigillo sull’ultima vittoria stagionale della Roma, quella che vale il sesto posto in classifica e una qualificazione alla prossima Europa League.

Lo Spezia si arrende dopo aver retto l’assedio giallorosso per oltre 87 minuti, successivi al vantaggio iniziale degli ospiti trovato un po’ casualmente con la rete di Nikolau. Da quel momento la Roma, ferita ulteriormente dopo il dolore della serata di Budapest, si è pian piano insediata nella trequarti avversaria alla ricerca dei gol della rimonta.

Il pari arriva solo nel finale di primo tempo con un tiro-cross di Zalewski che beffa Zoet. Nella ripresa i giallorossi attaccano con sempre più veemenza, ma senza riuscire a creare grandi occasioni se non con un paio di conclusioni dalla distanza di un Dybala mai domo.

A quel punto diventa protagonista Maresca, già abbastanza discutibile per alcuni gialli lasciati nel taschino a inizio partita. Il fischietto partenopeo non concede un rigore apparso solare sull’argentino lanciato a rete, con Mazzoleni al VAR che gli regge il gioco, restandosene in silenzio.

La partita sfugge completamente di mano al direttore di gara, con gli animi che si incattiviscono. Maresca non può però sorvolare sull’atterramento di El Shaarawy, lanciato in porta da Wijnaldum (fischiato ingenerosamente da una parte dell’Olimpico): rigore ed espulsione di Amian.

Dal dischetto si presenta, manco a dirlo, Paulo Dybala. L’argentino si permette anche un sorriso prima di calciare un rigore pesantissimo, che esegue alla perfezione: l’Olimpico finalmente può esplodere di felicità dopo aver masticato amaro qualche giorno fa. Si arriva così al recupero, che diventa un tempo supplementare: Maresca assegna otto minuti di extra time, ma la partita si concluderà solo al 105′ minuti di gioco, con la Roma che sfiora a più riprese il terzo gol.

Nonostante l’incredibile recupero nel recupero concesso da un Maresca a tratti grottesco, lo Spezia non riesce a fare nulla, e deve arrendersi all’orgoglio romanista. Per i liguri sarà necessario uno spareggio-salvezza col Verona. La Roma invece chiude la sua stagione facendo una piccola festa. E con due certezze in più: la permanenza di Mourinho, e l’importanza di Paulo Dybala, giocatore essenziale per questa squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini