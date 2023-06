“ON AIR!” – PUGLIESE: “Vittoria e traguardo strameritato”, CORSI: “Ora bisogna rifondare la squadra”, PRUZZO: “Stagione da sei e mezzo”, FOCOLARI: “Senza Dybala la Roma sarebbe sprofondata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Qua c’è una guerra contro Mourinho, la cosa è evidente e paradossale. Ma come diceva Viola, quando la Roma andava male, tutti a dire “che bella squadra“, poi quando ha cominciato a fare sul serio è scoppiata la guerra. I ragazzi ce l’hanno messa tutta, ma ora è il momento di tenere Mourinho e cominciare a cambiare la squadra. L’infortunio di Abraham? Mi dispiace molto anche per Friedkin: se si è rotto il crociato sono 30 milioni persi, non lo comprerebbe più nessuno. Wijnaldum non ha dimostrato empatia, è sembrato tirarsi indietro, vedremo che fine farà. Belotti? Con tutti gli applausi, spero di non vederlo più alla Roma, né lui né Abraham. La Roma deve comprare due attaccanti importanti, un centrocampista, un esterno, un portiere… Mou non cambierà le sue attitudini, e cioè volere una Roma in grado di vincere qualcosa…”

David Rossi (Rete Sport): “Maresca? La cosa che faceva ridere è che ogni volta che qualcuno della Roma perdeva 10 secondi, lui indicava un altro minuto di recupero. Mourinho? Per me il dibattito è chiuso, dopo quello che ha detto e fatto anche ieri, se andasse via mi sentirei preso in giro. Mou per non allenare la Roma l’anno prossimo, deve essere esonerato, e io non ho avuto segnali in questo senso. Chiuso questo dibattuto, il resto è a cascata: resta Dybala, resta Smalling, resta Matic…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Maresca? Mamma mia…mamma mia… Io vi dico: Pellegrini e Dybala saltano la prima di campionato, siamo già in emergenza. Abraham? Peccato per lui e per la Roma, se pensava di fare mercato con la sua cessione. Pinto non è proprio fortunato: prima Spinazzola, poi Wijnaldum, ora Abraham. I fischi di Wijnaldum non mi sono piaciuti. Che vogliamo dire, che a Budapest non aveva voglia di vincere la coppa? Io non lo so… Belotti è uscito tra gli applausi dell’Olimpico con zero gol. Zero. Boh… E’ quasi surreale festeggiare il sesto posto, ma questo è, era l’ultimo obiettivo rimasto. Nella delusione del finale di stagione è una piccola nota positiva. Aouar e Ndicka sarebbero due rinforzi importanti, ma c’è tanta roba in giro a parametro zero, io non dimenticherei nemmeno Tielemans e Bensabaini…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Ci siamo presi un traguardo meritato, giusto, anche per la partita di ieri. Il gol di Nikolau è stata abbastanza casuale, la Roma ha fatto sempre la partita, possesso palla stradominante. I tre punti sono strameritati. E mi piace che sia stato Dybala a dare una spallata alla Juventus. Serata bellissima, nell’amarezza: questa doveva essere la festa per il secondo trionfo europeo consecutiva, la Roma quella coppa se l’era meritata sul campo e gliel’hanno usurpata. Io ancora ci sto male per la partita di mercoledì, e mi è piaciuto vedere la compattezza e la passione della gente giallorossa. Forse mi consolo con l’aglietto, ma mi è piaciuto vedere l’amore incondizionato della gente nei confronti soprattutto di due protagonisti fondamentali: Mourinho e Dybala… La gente è tutta con Mou, e se decidessi di interrompere il rapporto con lui ti faresti l’autogol più clamoroso della storia…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il traguardo dell’Europa League è minimo, e non rispecchia le aspettative di tutti noi, compresi allenatore, gm e presidente. Però non posso dimenticare quanto successo: potrei parlare della tibia di Wijnaldum, dei tanti problemi di Dybala, di quante spalle sono uscire fuori ai giocatori della Roma, mascherine, fasciature…stagione molto tribolata, questo va detto. La mazzata è stata la finale di Budapest. Foti? E’ stato espulso durante l’intervallo, su questo va fatta una riflessione, non è possibile che alla fine sia stato Mancini in ciabatte a fare l’allenatore. Mourinho? Ha preso un impegno chiarissimo con i tifosi della Roma. Abraham? Purtroppo dobbiamo già pensare al prossimo centravanti, la situazione là davanti è precaria e ci sarà bisogno di metterci le mani. Io mi auguro che la Roma si sia già mossa sulla punta centrale, il problema è che i soldi destinati per la punta ora dovrai toglierli da un altro settore…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il gesto di Mou a fine partita è inequivocabile. Ripartiamo da un allenatore che ha portato la squadra a due finali europee, una l’ha vinta e una meritava di vincerla. C’è un grandissimo calciatore, con tutti i suoi limiti fisici, che anche ieri ha illuminato lo stadio. La possibilità di ripartire da un grande allenatore e da un grande calciatore non va sprecata. Ora la palla passa alla dirigenza, perchè questa rosa, dopo anni di piazzamenti infelici, deve essere rinforzata. Il calcio è una cosa semplice, non bisogna cercare chissà quale ricetta: va migliorata questa squadra, prendendo decisioni importanti….”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Annata controversa. La squadra ha comunque dimostrato l’attaccamento ai tifosi, e viceversa. Belotti applaudito da tutti è una cosa che mi fa piacere. E poi Dybala, che ha dimostrato grande attaccamento: non pensavo che un ex juventino potesse entrare nel cuore di tutti in questo modo. E’ finita così, prendiamo tutto per buono cercando di capire il futuro prossimo. Io non so veramente dire cosa succederà domani, aspetto di sapere e così posso farmi un’idea di quello che sarà il futuro tecnico della Roma…Voto alla stagione? Sei e mezzo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le polemiche arbitrali sono una costante. Spesso la Roma ha ragione, però ora sta diventando una barzelletta. Foti espulso anche ieri, è un po’ un’esagerazione. Ci sono delle ragioni, ma anche altre squadre hanno avuto ragioni di lamentarsi, ma senza arrivare a questi eccessi. Grazie al solito giocatore la Roma alla fine ieri ha vinto la partita: senza Dybala la Roma sarebbe sprofondata, e questo è stato confermato anche ieri…Voto alla stagione? 4 in campionato, e 8 in Coppa: quindi 6…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Vorrei ricordare a Pruzzo che l’essere stati alla Juventus non significa non poter esprimere il calcio anche altrove, guardate Boniek. La Roma gioca un calcio orribile nonostante abbia giocatore di grandi qualità, ma questo è un connotato del suo allenatore. Nulla di nuovo… Fossi in Friedkin assumerei un ex arbitro in modo di agevolare l’allenatore portoghese… Voto alla stagione? Dal 5 al 6…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Friedkin e Mourinho si parleranno. I presupposti devono essere diversi, il fatto che l’allenatore sfidi pubblicamente la sua proprietà non è una cosa normale. Questa è una proprietà seria, che mette denaro nel club e ha sensibilità nei confronti dei tifosi, e vanno chiariti i limiti entro i quali il tecnico deve muoversi. I risultati in campionato non sono positivi: nonostante i 10 punti di penalizzazione della Juventus sei entrato a stento in Europa League, e questo è un segnale molto negativo. Sul mercato ci sono tanti calciatori da sostituire, e l’infortunio di Abraham ti complica parecchio le cose nella gestione del mercato, oltre che per il ragazzo…Voto alla stagione della Roma? Cinque e mezzo, c’è da considerare anche l’eliminazione in Coppa Italia. In campionato la Roma è arrivata ultima in termini di punti tra le sette squadre più forti…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!