Calciomercato Roma, il sogno di Mou per l’attacco è Lukaku. Nzola o Arnatovic come nove di scorta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham e Andrea Belotti hanno profondamente deluso le aspettative stagionali. Come se non bastasse, il centravanti inglese si è anche gravemente infortunato al ginocchio, e per lui il rientro in campo slitta tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Per questo motivo la Roma dovrà scandagliare il mercato degli attaccanti e individuare i giusti rinforzi per dare perso a un reparto che ha bisogno di essere rinnovato.

Stando a quanto scrive Calciomercato.com, il sogno di Josè Mourinho è Romelu Lukaku. Il belga, qualora dovesse tornare al Chelsea, sarebbe rimesso immediatamente sul mercato come esubero: lo Special One lo vorrebbe volentieri nella sua Roma.

Per il ruolo di centravanti di scorta invece resta calda la pista che porta a Nzola, attaccante dello Spezia. L’altro nome gradito a Mou come nove di riserva è quello di Marko Arnautovic, seguito anche dal Milan.

Fonte: Calciomercato.com