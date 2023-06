Calciomercato Roma, il ko di Abraham inguaia Pinto: ora rischiano Ibanez, Zalewski e Bove

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il grave infortunio di Tammy Abraham mette nei guai la Roma e soprattutto Tiago Pinto in vista del prossimo mercato estivo.

Il centravanti inglese aveva diverse richieste dalla Premier League, con il general manager portoghese pronto a fare cassa: a Trigoria infatti speravano di raggranellare 35-40 milioni dalla cessione dell’ex Chelsea. Soldi che ora il gm dovrà trovare da altre parti.

Il primo giocatore che sembra destinato a cambiare casacca è Roger Ibanez. Sulle sue tracce da mesi ci sono alcuni club inglesi, Tottenham in testa, che stanno pensando di mettere sul piatto una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro per portare il centrale in Inghilterra. Senza la cessione di Abraham però, il sacrificio del brasiliano potrebbe non bastare.

E allora a farne le spese potrebbero essere alcuni dei giovani più promettenti lanciati dallo Special One. I nomi cerchiati in rosso da diversi club italiani e stranieri sono quelli di Nicola Zalewski e Edoardo Bove, i due “figli di Roma” diventati grandi sotto la guida di Mou.

La società preferirebbe non cedere i propri gioiellini ma, se nelle prossime settimane dovessero arrivare offerte in grado di garantire alla Roma una ricca plusvalenza, le cose potrebbero cambiare. Stesso discorso per Christian Volpato: Pinto preferirebbe cederlo in prestito, ma davanti a un’offerta interessante l’italo-australiano lascerebbe la Capitale.

