Abraham: “Tornerò presto e più forte che mai”. Dybala: “Ti aspettiamo fratello”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham non di abbatte nonostante il grave infortunio al ginocchio. Per l’attaccante inglese si parla di uno stop piuttosto lungo, che potrebbe tenerlo ai box addirittura fino ai primi mesi del 2024.

Il centravanti inglese affida ai social il suo messaggio ai tifosi dopo il ko di ieri: “Grazie a tutti per i vostri messaggi. Tornerò presto più forte che mai“.

Sotto al post dell’attaccante non sono mancati i commenti dei compagni di squadra. Da Dybala: “Ti aspettiamo fratello“, ad El Shaarawy: “Forza Tammy” e Cristian Volpato: “Ti amo fratello, torna più forte”.