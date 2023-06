Giudice sportivo: un turno di squalifica a Dybala e Pellegrini, due giornate a Foti

NOTIZE ROMA CALCIO – Al termine della 38esima e ultima giornata di campionato il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni prese.

Per quanto riguarda la Roma c’è da segnalare un turno di squalifica per Dybala e Pellegrini, ammoniti nel corso di Roma-Spezia e già diffidati. Un turno anche per il match analyst Michele Salzarulo “per essere, al 46° del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco arrivando quasi all’altezza del cerchio di centrocampo innescando un battibecco con un calciatore della squadra avversaria”.

Due giornate invece per il vice di Mourinho Salvatore Foti “per avere, al termine del primo tempo, rientrando negli spogliatoi, rivolto ad un Assistente espressioni ingiuriose“.

Infine è stata data un ammenda alla Roma di duemila euro “per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno”.