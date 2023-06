Calciomercato Roma, accelerata per Nzola: si cerca l’intesa per 8,5 milioni più bonus. Shomurodov e Tahirovic possibili contropartite

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto accelera per M’Bala Nzola, attaccante angolano dello Spezia. A riferirlo in questi minuti è il portale Calciomercato.com.

I rapporti tra Roma e Spezia sono ottimi e si lavora su una base di intesa di 8,5 milioni più bonus, una cifra che può essere attutita dal rinnovo del prestito di Shomurodov e dall’inserimento di un giovane: ai liguri piace il centrocampista Benjamin Tahirovic.

Prima di definire il tutto si attenderà appunto il delicato spareggio tra Spezia e Verona. L’eventuale arrivo di N’Zola non basterà a coprire l’assenza di Abraham.

Per sostituire l’inglese la Roma punta a un big: si monitorano le situazioni di Romelu Lukaku e Alvaro Morata.

Fonte: Calciomercato.com