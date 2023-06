Belotti si lega alla Roma: scattato il rinnovo automatico fino al 2025

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti ha rinnovato il suo contratto con la Roma, e sarà giallorosso ancora per altri due anni, almeno fino al 2025.

Il rinnovo automatico è scattato qualche giorno fa, essendo maturate le condizioni stabilite la scorsa estate quando il giocatore si accordò con i giallorossi da svincolato.

Dopo aver perso Abraham, la Roma si è dunque cautelata con la permanenza del Gallo: l’anno prossimo però il suo rendimento dovrà essere molto diverso, visto che l’ex Torino quest’anno ha realizzato appena quattro gol, tutti nelle coppe.

Il suo score in campionato è stato da record negativo: per lui zero reti nonostante le 31 presenze e gli oltre mille e cento minuti giocati in Serie A con la maglia giallorossa.

