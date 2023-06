Frattesi, la Roma resta in corsa: Pinto disposto a inserire Volpato nell’affare col Sassuolo

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Il nome di Davide Frattesi accende ancora una volta il mercato estivo. Ma stavolta, a differenza degli anni scorsi, il suo addio al Sassuolo è certo.

In corsa Juventus e Inter, ma anche la Roma non è da considerarsi tagliata fuori. Anzi, Tiago Pinto sarebbe ancora fortemente interessato al centrocampista azzurro, che in una conferenza stampa di qualche tempo fa definì come “il mio giocatore preferito, esclusi quelli della Roma. Sarà tra i centrocampisti più forti della Nazionale”.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio dai microfoni di Sky Sport, il general manager giallorosso è pronto a cedere Christian Volpato ai neroverdi come pedina di scambio per facilitare l’affare.

Anche Juventus e Inter sono pronte a inserire giovani interessanti pur di arrivare a dama per Frattesi: i bianconeri hanno messo sul piatto i nomi di Ranocchia, Soulé e De Winter. I nerazzurri, invece, sarebbero disposti a cedere Mulattieri e Fabbian. La corsa è aperta.

