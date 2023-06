Europa League, Mourinho rischia 4 giornate di stop. La Uefa salva Taylor: direzione ok

NOTIZIE AS ROMA – Mourinho rischia, Taylor no. Questo è quanto filtra alla luce dei fatti accaduti dopo Siviglia-Roma, finale di Europa League fortemente caratterizzata dalle discusse decisioni del fischietto inglese.

Lo Special One rischia tre o quattro giornate di squalifica in seguito all’attacco nei confronti del direttore di gara britannico al termine della partita contro gli andalusi.

Può dormire invece sonni tranquilli Anthony Taylor: la UEFA non fermerà l’arbitro inglese poiché il giudizio sulla conduzione della gara è stato positivo, racconta oggi la Gazzetta dello Sport.

Sui rigori c’è unanimità, infatti il braccio di Fernando è considerato in linea con il corpo. Meno positivo il giudizio sul IV Uomo Oliver, il quale avrebbe dovuto segnalare quegli atteggiamenti in panchina e richiamare prima Taylor, evitando che la situazione degenerasse.

Gli inquirenti ora hanno un mese di tempo per decidere sulla squalifica dello Special One e la riunione per il primo grado è prevista a fine giugno.

Fonte: Gazzetta dello Sport