Abraham, lieve affaticamento muscolare: slitta leggermente il ritorno in campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rallenta leggermente la tabella di marcia del rientro di Tammy Abraham. L’attaccante inglese è alle prese con il recupero dal grave infortunio al ginocchio sinistro rimediato nell’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A.

In particolare, l’attaccante inglese ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore che ha reso necessario un intervento chirurgico. Il rientro in campo dell’inglese era inizialmente previsto per il mese di marzo, ma potrebbe subire un piccolo ritardo.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, Abraham nei giorni scorsi ha avuto un lieve affaticamento muscolare dovuto ai carichi di lavoro che sta affrontando in queste settimane che lo hanno fatto rallentare un pò nella tabella di marcia finale.

Il giocatore aveva cominciato ad avere i primi approcci di allenamento in gruppo dopo la vittoria con il Monza. Tuttavia questo piccolo imprevisto non sembra essere preoccupante per il recupero completo, previsto a questo punto dopo la sosta di campionato.

