Abraham-Mayoral, ecco la nuova coppia. E quel gol può cambiare il destino di Borja

AS ROMA NEWS – Con Zaniolo squalificato si apre il dilemma della coppia d’attacco per Roma-Spezia di lunedì sera. Shomurodov non sembra in un gran momento di forma psico-fisica, mentre il giovane Felix è ancora troppo acerbo per giocare da titolare.

Per questo motivo secondo quasi tutti i giornali toccherà di nuovo a Borja Mayoral fare coppia con Abraham. I due si sono cercati e trovati spesso, dimostrando di avere un ottimo feeling, oltre che a una certa confidenza col gol. Non a caso entrambi sono andati a segno nel match contro il CSKA Sofia, permettendo il passaggio del turno alla Roma.

Il gol contro i bulgari, unita all’ottima prestazione messa in campo, può cambiare il destino di Borja Mayoral, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera. Il centravanti del Real Madrid sembrava destinato a lasciare la Roma a gennaio, ora invece Mou pensa di tenerselo stretto.

La gara contro lo Spezia potrebbe essere la sua altra grande occasione: se la coppia Abraham-Mayoral dovesse ripetersi e portare i tre punti ai giallorossi, sarebbe molto più difficile per l’allenatore rimettere in panchina il centravanti spagnolo.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero