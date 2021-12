Zaniolo, nessuna lesione. Sarà a disposizione di Mourinho per Atalanta-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie per Nicolò Zaniolo: il giocatore si è sottoposto oggi a un’ecografia che non ha evidenziato lesioni muscolari.

Le sensazioni erano già positive nella nottata di ieri, nel rientro dalla Bulgaria, e per questo il giocatore non sarà sottoposto a risonanza magnetica per approfondire il problema accusato ieri nel corso di CSKA Sofia-Roma.

Zaniolo sfrutterà il turno di squalifica per recuperare senza fretta dal fastidio avvertito ieri, e sarà regolarmente a disposizione di Mourinho per Atalanta-Roma del 18 dicembre.

Redazione Giallorossi.net