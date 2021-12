La Roma Primavera è inarrestabile: 4 a 1 alla Spal e primato rafforzato

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera è una schiacciasassi e distrugge anche la Spal, battuta sul campo dei giallorossi col severo punteggio di 4 a 1.

Apre le marcature Cherubini (12′), giovane centravanti che sta giocando spesso dopo il passaggio di Felix in prima squadra: il suo destro non viene colpevolmente trattenuto dal portiere avversario.

La Spal resta subito in dieci per l’espulsione di Gineitis (18′), ma trova comunque il pareggio con Forapani (24′). Ma è un risultato effimero per gli ospiti, perchè Tahirovic (27′) e Rocchetti (40′) trovano i gol del 3 a 1. Prima dell’intervallo Morichelli si fa espellere per doppio giallo e ripristina la parità numerica.

Nella ripresa la musica non cambia: al 48′ arriva il quarto gol della Roma con Volkerling Persson che spegne ogni velleità della Spal. I giallorossi hanno anche qualche altra occasione per arrotondare il punteggio, ma il risultato non cambia. La Primavera di Alberto De Rossi continua l’assolo in testa al campionato.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Morichelli, Tripi, Keramitsis; Missori (90′ Loukaima), Faticanti, Tahirovic (80′ Di Bartolo), Rocchetti; Volpato (46′ Pagano); Voelkerling Persson (67′ Satriano), Cherubini (80′ Padula).

A disp.: Berti, Baldi, Oliveras, Zajsek, Ngingi, , Verrengia, Pellegrini

All.: De Rossi.

SPAL 2013 (3-4-3): Rigon; Saio, Csinger, Abdalla (46′ Orfei); Forapani, Roda (67′ Saiani), De Milato (85′ Martini); Borsoi (67′ Simonetta); Gineitis, D’Andrea, Puletto (55′ Wilke).

A disp.: Magri, Martelli, Bugaj, Biancheri, Simonetta, Fiori, Saiani, Valdesi, Pinotti, Wilke.

All.: Piccareta.

Arbitro: Sig. Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Assistente 1: Sig. Andrea Bianchini di Perugia.

Assistente 2: Sig. Elia Tini Brunozzi di Foligno.

Marcatori: 12′ Cherubini (AS Roma), 24′ Forapani (SPAL 2013), 26′ Tahirovic (AS Roma), 40′ Rocchetti (AS Roma), 48′ Voelkerling Persson

Ammoniti: Morichelli (AS Roma), Tahirovic (AS Roma), Di Bartolo (AS Roma)

Espulsi: Gineitis per grave fallo di gioco (SPAL 2013), Morichelli per doppia ammonizione (AS Roma)