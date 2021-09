Abraham nervoso: ululati dei veronesi all’indirizzo dell’attaccante

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra i peggiori in campo di ieri c’è sicuramente Tammy Abraham, che dopo le belle prestazioni iniziali, ieri è apparso piuttosto nervoso in campo, oltre che decisamente abulico.

Il giocatore, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani), è stato bersagliato dagli ululati razzisti della curva del Verona. I versi si sono sentiti più volte nel corso del primo tempo, quando il centravanti giallorossi si trovava sotto quel settore.

Non si sa se siano stati i “buuu” a innervosire il ragazzo, ma la prestazione di Abraham è stata molto al di sotto del suo standard. Poco incisivo, a tratti molle, l’ex centravanti del Chelsea è apparso anche piuttosto polemico con i suoi compagni.

Nonostante questo, Mourinho ha voluto tenerlo in campo fino all’ultimo, prima in coppia con Shomurodov, e quindi con Borja Mayoral, ma senza che l’inglese riuscisse a lasciare un’impronta nel match.