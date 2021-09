Roma, tre passi indietro: crollo a Verona nella ripresa. Mou: “La colpa è solo nostra”

AS ROMA NEWS – La cavalcata della Roma si ferma a Verona. Il secondo tempo del Bentegodi mette a nudo i limiti di una squadra che non è ancora diventata grande.

Il vantaggio di Pellegrini aveva illuso, nella ripresa arriva l’inaspettato crollo. Il Verona alza i giri e la Roma affonda, come succedeva spesso nella gestione Fonseca. La squadra di Tudor gioca la partita della vita, come era immaginabile, e trova il pari in apertura di ripresa con Barak.

I gialloblu prendono fiducia, spinti dal loro pubblico, e vanno ancora in rete con l’immancabile gol dell’ex: Caprari diventa uno spauracchio per Mancini e Karsdorp, e con una giocata in area fa due a uno. Nonostante la mazzata, Pellegrini riesce a trovare la giocata per mandare in porta Abraham, e Ilic realizza il più classico degli autogol nel tentativo di allontanare il pallone.

Il 2 a 2 immediato dovrebbe dare fiducia alla Roma, e invece arriva il gol dell’anno di Faraoni che pesca il sette con un destro di controbalzo dal limite. Terza rete incassata in meno di venti minuti. Per i ragazzi di Mourinho è il colpo di grazia. La squadra perde fiducia e non riesce a creare più pericoli dalle parti di Montipò.

L’allenatore cerca di incidere di nuovo con i cambi, ma gli inserimenti di tutti gli attaccanti a disposizione non ha gli effetti sperati. La Roma di Mourinho incassa la prima sconfitta stagionale contro il Verona, che porta a casa i primi punti del suo campionato. Un pesante passo indietro per la squadra. “Non abbiamo giocato bene“, il commento a caldo del tecnico, “ma non ho niente da dire ai miei per l’impegno. Colpa del campo? Niente campo, niente tifosi, niente di niente. La responsabilità è solo nostra“.

L’unica nota positiva è che già giovedì sera si torna in campo: all’Olimpico arriverà l’Udinese. E servirà tornare a vincere subito per rimettere la barca a dritta e continuare a navigare sull’onda dell’entusiasmo. Ma Abraham e compagni dovranno fare molto meglio per dimostrare che quello di ieri è stato solo un passo falso.

Giallorossi.net – A. Fiorini