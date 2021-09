Serie A, pareggio tra Juventus e Milan allo Stadium: bianconeri al penultimo posto

ALTRE NOTIZIE – Finisce uno a uno il big match della quarta giornata di campionato di Serie A: pareggio tra Juventus e Milan allo Stadium.

Partono forte i bianconeri che passano dopo appena quattro minuti con Morata, servito da Dybala. Ma il Milan nella ripresa trova il gol del pareggio con Rebic.

Nella parte finale di gara sono i rossoneri a costruire le occasioni migliori, ma il risultato non cambia. Il pareggio va meglio al Milan, che raggiunge l’Inter in vetta alla classifica a 10 punti. La Juve invece raccoglie un altro punticino che serve a poco e resta a soli due punti in classifica, al penultimo posto.

Domani Udinese-Napoli a chiudere la giornata: la squadra di Spalletti, vincendo, ha l’occasione di volare in testa alla classifica in solitaria.

Redazione Giallorossi.net