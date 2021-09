Verona-Roma 3-2, i voti dei quotidiani: Pellegrini gioca da solo. Mancini, che disastro. Abraham dove sei?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo sei vittorie consecutive tra campionato e coppe, la Roma si ferma a Verona, battuta 3 a 2 dall’Hellas.

I giallorossi crollano nel secondo tempo, dopo aver chiuso in vantaggio il primo grazie a una magia di Pellegrini, nuovamente migliore in campo per distacco anche oggi secondo tutti i giornali.

Bene anche il portiere Rui Patricio nonostante i tre gol incassati, e questo dimostra come la Roma abbia rischiato un passivo anche maggiore. Per il resto è una pioggia di insufficienze: da Mancini a Abraham, da Karsdorp a Zaniolo, è il festival del 5.

Queste le pagelle dei principali quotidiani ai giocatori della Roma battuti ieri dal Verona al Bentegodi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (F. BIANCHI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 5,5, Mancini 5, Ibanez 6, Calafiori 5,5; Cristante 6, Veretout 5,5, Zaniolo 5, Pellegrini 7, Shomurodov 6; Abraham 5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Mkhitaryan 6, Perez 6, Mayoral 5,5, Smalling 6. Allenatore: Mourinho.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 5, Mancini 5, Ibanez 5,5, Calafiori 5,5; Cristante 6, Veretout 5, Zaniolo 5, Pellegrini 7,5, Shomurodov 4,5; Abraham 5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Mkhitaryan, Perez 5,5, Mayoral sv, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 5, Mancini 4,5, Ibanez 5,5, Calafiori 5; Cristante 5, Veretout 5, Zaniolo 5,5, Pellegrini 7,5, Shomurodov 5; Abraham 5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Mkhitaryan 5,5, Perez 6, Mayoral sv, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 5.

LA REPUBBLICA (F. VANNI)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 5, Mancini 5, Ibanez 6, Calafiori 5,5; Cristante 5,5, Veretout 5,5, Zaniolo 6, Pellegrini 7, Shomurodov 5; Abraham 5,5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Mkhitaryan 6, Perez 6, Mayoral sv, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 5,5.

IL MESSAGGERO (B. SACCÀ)

Rui Patricio 6; Karsdorp 5, Mancini 5, Ibanez 5,5, Calafiori 5,5; Cristante 6, Veretout 5,5, Zaniolo 5, Pellegrini 7, Shomurodov 5,5; Abraham 5. Subentrati: El Shaarawy 6, Mkhitaryan 5,5, Perez 5,5, Mayoral sv, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 5,5.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 5,5, Mancini 4,5, Ibanez 5, Calafiori 5; Cristante 5, Veretout 5, Zaniolo 5, Pellegrini 7, Shomurodov 5; Abraham 4,5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Mkhitaryan 5,5, Perez 5,5, Mayoral sv, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 5.