“ON AIR!” – CORSI: “Crollo inaccettabile, è scattato l’allarme rosso”, ROSSI: “Partita scadente, ma questa sconfitta può farci bene”, MAGNI: “Non è il momento di deprimersi, la squadra va sostenuta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Dobbiamo imparare tantissimo da questa sconfitta, per tanti motivi. C’è una frase di Mourinho che mi ha colpito molto ieri, che la Roma non si è adattata al gioco del Verona. Uno può dire: “Ma come, la Roma deve adattarsi al gioco del Verona? Dovrebbe essere il contrario…“. Lui vuole dire che la Roma non è ancora una squadra di livello top, ed è una cosa che ha ripetuto in tutti i modi nei giorni scorsi. Ieri la Roma ha fatto una partita scadente, siamo stati surclassati in tutto, le seconde palle era sempre loro, abbiamo concesso tanto, siamo stati lenti nella transizione della palla. L’unico squarcio di luce è stato il gol di Pellegrini. Il Verona ha meritato la vittoria, e il risultato gli sta pure stretto, guardate che vi dico. Questa sconfitta ci può far bene, era necessario un bagno di umiltà. Dalle sconfitte si può imparare molto, se stai con l’atteggiamento mentale giusto…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Sono giorni che parliamo di potenziale inespresso della squadra. Ci sono giocatori che hanno ancora tantissimo da dimostrare, ed è un discorso che facciamo da giorni. Zaniolo, Mkhitaryan, Abraham ieri hanno fatto molto male, ma sono quei giocatori che avevamo individuato da giorni come potenziali molto inespressi. Ieri è stata la fotografia di quello che avevamo cercato di osservare da tempo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La mia delusione oggi è tripla, perchè stavolta la Roma ha perso come l’anno scorso. E non funziona così. Perchè si può perdere, ma non in questo modo. Ci hanno distrutto Caprari e Lazovic. E no, non si può. La Roma è crollata, c’hanno preso a pallonate. E meno male che c’era il portiere! Ragazzi, non si può perdere così, perchè il Verona vale poco. La grande delusione è il tracollo della squadra…ma com’è possibile? Per me questo è un allarme rosso, enorme, che deve suonare dentro le stanze dei Friedkin. Mourinho già lo aveva detto: sono cinque partite che vince, ma ti dice che non va bene, che la squadra giocava male. Era l’unico che aveva capito, e ora farà qualcosa. Ma non posso mandare giù il crollo della squadra, il Verona c’ha preso a pallonate…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I tifosi si sono sempre fatti sentire durante la partita, gli va fatto un grande applauso, e penso che sia molto difficile che questo rapporto si possa interrompere per una sconfitta come quella di ieri. La Roma aveva evidenziato delle difficoltà già contro il Sassuolo, e ieri si sono palesate in modo ancora più evidente. Non mi piace che molti tifosi da social della Roma non aspettavano altro per rivendicare chissà quale idea, che la Roma difende come l’anno scorso…No, ragazzi, è un’altra cosa. E se ora non siete arrabbiati per la sconfitta di ieri, mi faccio qualche domanda, e non mi piace questo atteggiamento che ho visto in certe persone da ieri…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se non riesci a essere intenso, magari per colpa della stanchezza, ti sembra quasi che la Roma non abbia un gioco. Fare un gol, portarsi in vantaggio, e poi mettersi ad aspettare è un atteggiamento che puoi avere se hai una fase difensiva coi contro-cosi, e la Roma non ce l’ha. Ha una fase difensiva tutta da mettere a posto: difende male nei movimenti, male negli atteggiamenti, male nelle posture… Secondo me Faraoni non fa il gol della domenica, perchè un giocatore di serie A che calcia in porta di contro balzo, senza pressione e con tutto il tempo di tirare, la piazza lì molto spesso… Dobbiamo mantenere quell’atteggiamento di positività, di vicinanza, di empatia con i giocatori. Non è il momento di deprimersi, e loro devono trovare subito le motivazioni, e noi diamogli un abbraccio, sosteniamoli, perchè fino a gennaio sarà così, con tanti alti e bassi fino a quando la squadra non sarà messa a posto…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Prima o poi sapevamo che una partita così sarebbe arrivata, anche se non me l’aspettavo contro il Verona e l’ho presa proprio male. Noi abbiamo lo stesso problema dell’anno scorso con Fonseca, e cioè che non abbiamo un centrocampo. Mourinho era riuscito fino a ora a mascherarla anche grazie a Pellegrini, a cui dovremmo fare un monumento. A centrocampo ci sono problemi molto seri. Ringraziamo Nzonzi e compagnia bella per non averci permesso di comprare quel centrocampista che ci serviva. Ieri purtroppo è stata la copia di certe cose viste per un anno con Fonseca. Non è che sto rivalutando Fonseca, Mourinho è di un’altra categoria. Ma ieri ha cercato di sistemare la baracca con quello che aveva, e cioè solo trequartisti e attaccanti. Lui Villar e Diawara non li vede… Reynolds? Per me non è nemmeno da serie B. E non capisco perchè non reintegra Santon, che con tutti i suoi limiti la Serie A la conosce…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Reintegrare Santon? Io penso che la Roma non voglia farlo, perchè ha paura che così facendo poi questi giocatori non andranno via nemmeno a gennaio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le romane ieri…mamma mia. Sono state entrambe imbarazzanti in certi momenti… La Juventus come rosa non è più forte dell’Inter, ma nemmeno del Milan, del Napoli o della Roma e non sarà facile per lei recuperare tutti quei punti alle squadre che le stanno davanti… Dopo la vittoria contro il Cska Sofia, una squadra modestissima, tanti avevano detto che la Roma non era piaciuta. C’era già un campanello d’allarme. E meno male che non c’era il vecchio portiere, sennò ieri finiva peggio. Ma Mancini e Ibanez possono giocare insieme? Questa è la mia domanda…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Molto deludenti sia la Roma che la Lazio, ma la differenza è che la Roma veniva da tutte vittorie, e quindi lo schiaffo è molto violento, ma è il primo. Per la Lazio invece arriva dopo due sconfitte, e quindi è la prosecuzione di un percorso negativo. Ma le partite di ieri sono state entrambe molto deludenti… La Roma in campionato ha battuto Fiorentina e Sassuolo senza meritare di vincere. Dei segnali già c’erano, però sembra che ogni cosa che tocca Mou diventi oro, e c’è quindi disagio a contestare qualsiasi cosa. Però io non capisco perchè El Shaarawy non gioca mai, è una cosa che mi colpisce. A me avevano detto che a Mourinho non piaceva…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Chi mi ha deluso di più delle romane? La Roma, era una partita che ti si mette in una certa maniera, e crollare così è stato abbastanza inaspettato. Solo Pellegrini ha fatto una partita clamorosa, e lui può pure prendersi la squadra sulle spalle, ma se gli altri se ne vanno per conto loro diventa difficile. Solo Pellegrini e Rui Patricio meritano la sufficienza, il resto è stata una delusione totale. E poi dopo che hai raggiunto il 2 a 2, ma portatelo a casa. E invece non c’è stata nemmeno quella lettura… La difesa gioca per contro proprio, con errori clamorosi di posizione, con Mancini che dà addirittura la schiena all’attaccante, che poi la mette all’angolino. Per me Mancini e Ibanez non sono una coppia, per me con due stopper non puoi giocare…”

