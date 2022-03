ABRAHAM: “Non è stata la nostra miglior partita, ma ce l’abbiamo fatta”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Tammy Abraham parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Vitesse, gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

La Roma non ha giocato come voleva, poi è arrivato il tuo gol qualificazione…

“Sì, per prima cosa voglio ringraziare i miei compagni. Abbiamo fatto una bella prestazione contro un’ottima squadra. E’ una vittoria importante per noi, per il pubblico. Sappiamo che non è stata la nostra migliore partita, ma ce l’abbiamo fatto”.

Sapevi che era il tuo 21esimo gol come Batistuta e Montella alla prima stagione?

“Sì, me lo hanno ricordato i tifosi su Instagram”.

Contro chi vuoi giocare ora, col Leicester?

“Non importa, chiunque ci capiterà dovremo essere pronti. Seguiremo il sorteggio con i compagni, e poi vedremo…”