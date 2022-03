(LIVE!) ROMA-VITESSE: 0-1 (62′ Vittek)

AS ROMA NEWS – Gara di ritorno degli ottavi di finale della Conference League. La Roma gioca davanti al pubblico di casa il re-match contro il Vitesse, già battuto ad Arnhem col punteggio di uno a zero.

I giallorossi dunque partono con un piccolo vantaggio, oltre a quello di disputare tra le mura amiche la gara decisiva per il passaggio ai quarti di finale. Mourinho spera che la squadra non sia distratta dal derby di domenica, e punta a vincere anche stasera.

Vi lasciamo agli aggiornamenti in diretta sulle formazione di Roma-Vitesse e quindi al racconto live del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

66′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: fuori Vina, Niles e Veretout, dentro El Shaarawy, Karsdorp e Cristante.

62′ – GOL DEL VITESSE: Vittek si inventa un tiro al volo pazzesco dalla distanza che batte Rui Patricio. Ora la situazione è in parità.

59′ – Pellegrini su punizione calcia di poco a lato.

56′ – Ammonito Rasmussen per un fallo da dietro su Vina.

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Finisce 0 a 0 un primo tempo qualitativamente molto basso. Pochissime le emozioni così come le azioni degne di nota costruite dalle due squadre. A tra poco per il racconto dei secondi 45 minuti.

45′ – Due minuti di recupero.

40′ – Ammonito Grbic per un intervento scomposto su Smalling.

35′ – Partita non esaltante: il Vitesse conferma i suoi limiti e non riesce a imporre il suo gioco, ma la Roma fa tanta fatica a creare gioco e azioni da gol. Per ora lo zero a zero è giusto.

27′ – OCCASIONE ROMA! Vina lascia partire un gran sinistro dalla distanza, palla che sibila alla sinistra del portiere olandese!

24′ – Azione insistita di Zaniolo che lotta in area, la palla poi finisce sul piede di Veretout che dal limite prova a calciare di potenza di prima intenzione: palla di poco a lato.

18′ – Ammonito Ibanez per un intervento scomposto.

12′ – Roma pericolosa su punizione dalla trequarti battuta da Veretout che pesca Smalling in area, la sponda dell’inglese però trova la ribattuta della difesa olandese.

2′ – Rui Patricio deve smanacciare in affanno una punizione calciata in porta dai 40 metri dal Vitesse. Subito un piccolo brivido in avvio.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Vitesse!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale con un tweet.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bazoer, Domgjoni; Huisman; Grbic, Openda.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Ore 19:00 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo velato sopra lo stadio Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-VITESSE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Karsdorp, Cristante, Diawara, Bove, Darboe, Zalewski, Carles Perez, El Shaarawy, Felix, Shomurodov.

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Dasa, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bazoer, Domgjoni; Huisman; Grbic, Openda. All.: Letsch.

A disp,: Schubert, Reiziger, Vroegh, Cornelisse, Huisman, Manhoef, Hernandez, De Regt, Yapi, Gboho, Frederiksen.

ARBITRO: Petrescu (Rom).

GUARDALINEE: Ghinguleac e Marica (Rom).

IV UOMO: Birsan (Rom).

Giallorossi.net – A. Fiorini