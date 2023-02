ABRAHAM: “Non vedevo l’ora di sbloccarmi all’Olimpico. Dybala è un vincente, continuiamo a scambiarci favori…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Empoli.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Quanto è importante il tuo gol per te stesso e per la classifica?

“Molto importante, era tanto che non segnavo in casa e non vedevo l’ora di sbloccarmi. Potevo farne altri, ma mi accontento di quello e dei tre punti”.

Volevate riscattarvi dopo la Cremonese?

“Assolutamente. Eravamo molto delusi e ci tenevamo a fare risultato. Ora dobbiamo continuare così, a fare punti”.

E’ più facile giocare con Dybala?

“Certo, è un talento, un calciatore speciale. C’è una buona intesa, continuiamo a scambiarci favori. E’ un vincente, come tanti altri che sono qui”.

Cosa sogni per te e per la Roma?

“L’anno scorso sognavo di vincere un trofeo, ora daremo il massimo in Europa League”