(LIVE!) ROMA-EMPOLI, le formazioni ufficiali: scelto Zalewski a destra. Matic con Cristante, confermato Pellegrini

AS ROMA NEWS – Dopo la figuraccia in Coppa Italia la Roma torna a giocare all’Olimpico con l’obiettivo di cancellare la macchia di mercoledì scorso e mettersi le polemiche alle spalle.

Davanti però c’è l’Empoli di Zanetti, una squadra temibile che sta facendo un ottimo campionato e che affronterà la partita di stasera con la testa sgombra, non avendo niente da perdere.

I giallorossi, reduci in campionato dal ko del Maradona, devono provare a centrare i tre punti per riprendere la corsa Champions e approfittare di un calendario, sulla carta, favorevole.

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:20 – Gini Wijnaldum, a differenza di mercoledì in Coppa Italia, non figura tra i presenti in panchina questo pomeriggio. Presente il giovane terzino sinistro Oliveras.

Ore 17:00 – La Roma comunica il suo undici titolare: confermate le indiscrezioni della vigilia, con Zalewski a destra al posto di Celik e Pellegrini confermato titolare. Tornano Smalling e Matic, Dybala con Abraham in attacco.

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale dell’Empoli: Vicario; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.

Ore 16:00 – Cielo poco nuvoloso sopra lo Stadio Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Empoli.

ROMA-EMPOLI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Oliveras, Celik, Camara, Bove, Tahirovic, Belotti, Solbakken, Volpato.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukievicz, Henderson, Pjaca, Fazzini, Cambiaghi, Stojanovic, Haas, Guarino, Vignato, Piccoli.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila.

ASSISTENTI: Bresmes-C. Rossi.

IV UOMO: Marinelli.

VAR: Maresca.

ASS. VAR: Muto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini