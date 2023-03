Abraham o Dybala falso nove? Possibile sorpresa Wijnaldum per fermare la Real Sociedad

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutti i giornali compatti puntano forte sull’undici titolare “classico” per la partita di stasera all’Estadio de Anoeta, quella cioè con Matic-Cristante a centrocampo, Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, e Pellegrini, Dybala e Abraham in avanti.

Ma Josè Mourinho ultimamente ci ha abituati a possibili sorprese di formazione, specie quando l’avversaria è particolarmente insidiosa e la partita richiede un approccio più prudente.

Ecco perchè non è da scartare l’ipotesi che lo Special One decida di giocare, almeno inizialmente, senza centravanti di riferimento, ma con Paulo Dybala come falso nove e con un centrocampista in più che possa fare più densità a centrocampo, ma anche attaccare lo spazio in ripartenza.

La carta a sorpresa dunque potrebbe essere Georginio Wijnaldum: l’olandese da quando è tornato a disposizione del tecnico ha sempre avuto un ruolo da protagonista nello scacchiere di Mourinho nonostante la sua condizione non sia ancora al top. L’esperienza e l’abitudine di Gini a giocare partite del genere lo porta a essere un calciatore che Mou terrà in grande considerazione per la sfida di stasera.

Attenzione dunque a questa possibile soluzione, con un undici più abbottonato ma che può cambiare pelle in caso di necessità a partita in corso. Una soluzione che l’allenatore portoghese aveva già adottato inizialmente contro la Juventus, e che potrebbe riproporre anche stasera per arginare la spinta della Real Sociedad.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini