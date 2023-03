Senza paura

AS ROMA NEWS – Uno stadio bollente, quello di Anoeta, attende la Roma. La Real Sociedad crede nella “remuntada” e conta moltissimo sui propri tifosi, sull’empatia che si potrebbe venire a creare con la squadra soprattutto se la partenza dovesse essere favorevole agli spagnoli.

Josè Mourinho, uno di quelli abituati a palcoscenici più incandescenti, non si lascia di certo intimorire, ma anzi esalta la partita di questa sera, sicuro che la Roma sarà ancora più carica all’idea di giocare in un ambiente così caldo. Ma se la squadra non si lascerà intimidire dall’atmosfera bollente dell’Anoeta e dalla carica degli spagnoli lo sapremo solo questa sera.

I giallorossi, forti del 2 a 0 dell’andata, hanno un buon margine di vantaggio da gestire ma non possono fare troppi calcoli. Incassare un gol, specialmente a inizio partita, rimetterebbe tutto in gioco. La Real Sociedad farà di sicuro quello che le riesce meglio: un possesso palla estremo, alla ricerca delle fasce laterali per attaccare Mancini e compagni. Occhio anche agli scarichi al limite dell’area per la conclusione da fuori.

La Roma si prepara a fare densità in mezzo al campo e potrebbe anche decidere di giocare con un Wijnaldum in più e una punta in meno, anche se per il momento appare favorita la “solita” formazione con Pellegrini e Dybala dietro Abraham. I giallorossi infatti non devono passare tutta la partita col pensiero di difendersi e basta, ma dovranno cercare di colpire gli spagnoli negli spazi che si verranno inevitabilmente a creare.

Un gol spezzerebbe subito il morale dei baschi e infiacchirebbe anche l’entusiasmo dello stadio. Ma servirà una partita di grande livello, simile a quella fatta all’andata. Serve una Roma di uomini forti, che abbia le idee chiare su cosa fare in campo e che non si lasci intimorire dalla voglia di fare la storia di Kubo e compagni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini