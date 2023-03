Sarri: “L’AZ? Voglio vincere, ma battere la Roma darebbe più gusto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri cambia leggermente il tiro delle proprie dichiarazioni. L’allenatore della Lazio, che in una precedente intervista aveva ammesso di preferire una vittoria contro la Roma a quella in Conference contro l’AZ, chiarisce:

“Non ho detto che preferisco vincere il derby piuttosto che il match con l’Az. Io voglio vincere sempre e provo a vincere sempre. Però ci sono partite che ti dà più gusto vincere. E il derby è una di queste“.

“L’unico modo per passare il turno – precisa Sarri – è giocare con motivazione e grande coinvolgimento da parte dell’intero gruppo“. E il tecnico è sicuro che, da questo punto di vista, la Lazio non tradirà.

“Smettiamola di dire cavolate e dare degli imbecilli ai calciatori. Uno che guadagna migliaia di euro al mese non può avere alibi, non può dare priorità ad una partita invece anche ad un’altra“.

Fonte: Gazzetta.it