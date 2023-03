“ON AIR!” – PRUZZO: “E’ la partita più importante della stagione”, FOCOLARI: “Sorpresa, i romanisti preferiscono passare oggi che vincere il derby”, ROSSI: “Non mi sembra una gara da Abraham”, PIACENTINI: “Mi aspetto una sorpresa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “In giro per il mondo ci sono 20 difensori centrali più forti di Mancini, ma è un tipo di giocatore che alla Roma è sempre mancato, si avvicina a Zago o Samuel come personalità, come temperamento. Di certo non arriva a quei livelli tecnicamente, ma alla Roma gli manca questa roba qua e trovarla in un giocatore fa piacere… La formazione che viene data da tutti? Io mi aspetto Wijnaldum con Pellegrini, e Dybala unica punta. Non me ne voglia Abraham, ma per una partita da battaglia non mi viene in mente lui, forse più Belotti. Io potendo scegliere, partirei con Abraham in panchina…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tutti hanno messo la stessa formazione per la partita di stasera, quindi ci sarà una sorpresa di sicuro… Le parole di Pellegrini ieri mi sono piaciute molto, non ha tirato fuori alibi, ma si è preso le sue responsabilità, e fa piacere sentir dire certe cose da un capitano. Ha insistito molto sul concetto di squadra, di uomini. Quest’anno quando ci sono state le partite più importanti, dove serviva carattere, la Roma ha sempre fatto la sua figura. La squadra è mancata nelle partite facili, dove non avevi tutti questi stimoli, tipo Cremona o Sassuolo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se la Roma dopo aver vinto la Conference quest’anno torna in Champions, Mourinho non ha fatto bene, ma benissimo. Ma se lui deve andare a giocarsi la Champions con una squadra così, rischia di prendere scoppoloni… Lui secondo me se non può fare spese, non dico miliardarie, ma che possono far fare bella figura alla Roma, a fine campionato se ne va… La Lazio invece è una squadra molto molto provinciale, ha uno stampa da provinciale e Sarri si è calato perfettamente in questa realtà. Dire che lascia stare la coppa per pensare al derby è un discorso da provinciale, perchè la Conference la può vincere, non ci sono squadre dopo l’AZ. Ma ovvio, dopo che hai perso 2 a 1 in casa, ora non ti interessa più…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Ci risulta che Llorente stasera sia a disposizione insieme agli altri. Sarà una bella panchina lunga per la Roma, avrà Kumbulla e lo spagnolo in difesa, Wijnaldum, Bove e Camara a centrocampo, Zalewski ed El Shaarawy sulle fasce, in attacco Belotti e lo stesso Faraone…insomma, Mourinho avrà diverse alternative a disposizione…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Tra i tifosi della Roma serpeggia un cauto ottimismo qui in Spagna. Clima assolutamente sereno a San Sebastian, poi allo stadio sarà tutto un’altra atmosfera. Sensazioni positive, ma non sarà una passeggiata. Certo che se la Roma dovesse essere eliminata, domani parleremmo di una disfatta totale…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “A me ha colpito il fatto che Mou abbia ricoperto di elogi la Real Sociedad. Pellegrini? Le stagioni vanno avanti in maniera particolare per tanti piccoli motivi, lui non sta rispettando le attese e continua a dire che sta bene, quando forse non sta bene al 100%, anche avere quei punti sulla capoccia non ti porta a essere al top. Io non voglio pensare che sia un problema di convivenza tattica con Dybala, per me due che sanno giocare a pallone trovano il modo di farlo insieme. Le grandi squadre vengono formate da tanti giocatori forti, la difficoltà di Pellegrini secondo me è generata da tante piccole cose…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mou non esagera assolutamente quando dice che questa è la gara più importante della stagione, la partita sarà più difficile di quanto può sembrare visto il risultato dell’andata. Io penso che sarà una partita molto difficile, gli spagnoli sono una buona squadra e possono ribaltarla in casa. La squadra deve essere quella titolare, e spero che non subisca troppo, che non prenda un gol all’inizio… La Lazio forse ha compromesso la qualificazione all’andata, ma l’avversaria è alla portata…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dalla Lazio non mi aspetto molto, anche se non penso che andrà lì a fare la vittima sacrificale, la squadra che scenderà in campo ce la metterà tutta, poi come va va. Io non ci credo molto… La Roma e la Lazio hanno dimostrato che la storia del raccordo anulare è superata, non c’è questa attesa spasmodica del derby. Il tifoso della Roma, con mio stupore, se deve scegliere, sceglierebbe la qualificazione stasera che vincere il derby. E questa è una cosa positiva, ma anche una novità assoluta…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se la Lazio esce dalla Conference e poi arriva quinta, sarebbe una stagione molto deludente. E’ un salto di qualità che avviene quando hai delle ambizioni superiori. Il derby è un appuntamento importante, ma tu devi avere obiettivi superiori. Se tu hai dei grandi giocatori, Matic, Dybala, è ovvio che sentiranno il derby per i tifosi, ma dal punto di vista professionale l’Europa League rappresenta qualcosa di più imoportante. E questo rappresenta una crescita. Quest’anno, se venisse confermata la penalizzazione della Juve, la Roma potrebbe avere due squadre in Champions, e ridurre tutto a un derby sarebbe sbagliato…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Partita calda, l’ambiente sarà particolarmente accesso. Ma l’ambiente non basta, lo abbiamo visto in Porto-Inter. Mi piace che i tifosi partecipino, ma bisogna avere rispetto per tutti: la Roma va a San Sebastian con la certezza di poter fare risultato e passare il turno…”

