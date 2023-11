Abraham, per il rientro serve tempo: fissata la data del ritorno in campo

NOTIZIE AS ROMA – Servirà ancora tempo prima di rivedere Tammy Abraham di nuovo in campo. Il centravanti inglese si era gravemente infortunato al ginocchio l’ultima giornata di campionato, e il suo recupero procede secondo i tempi stabiliti.

Chi pensava però che l’attaccante potesse tornare a disposizione di Mourinho prima del previsto sarà deluso: Tammy riassaggerà il terreno di gioco solo a metà febbraio. Lo fa sapere l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

La Roma quindi dovrà fare a meno di Abraham per altri tre mesi. Lo staff medico ha deciso di non accelerare i tempi di recupero per permettere al centravanti di tornare al meglio senza correre inutili rischi. Mourinho non ha fretta: con Belotti, Lukaku, Azmoun, Dybala ed El Shaarawy può permettersi di aspettarlo.

Fonte: Corriere dello Sport