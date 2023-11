GIALLOROSSI IN NAZIONALE – El Shaarawy entra e segna nella vittoria dell’Italia. Ok Ndicka con la Costa d’Avorio, Zalewski titolare con la Polonia

AS ROMA NEWS – Vittoria convincente dell’Italia all’Olimpico, con gli azzurri che hanno battuto la Macedonia del Nord per 5 a 2, portando al secondo posto nel girone alle spalle dell’Inghilterra.

In campo e in rete anche il giallorosso Stephan El Shaarawy, subentrato al minuto 76 al posto di Berardi e in gol a fissare il risultato finale. Prima di lui avevano segnato Darmian, Chiesa (doppietta) e Raspadori. E’ subentrato nella ripresa anche Bryan Cristante, in campo al 61′. Solo panchina invece per Mancini. Fischi per Zaniolo al suo ingresso in campo.

Ok anche Evan Ndicka con la Costa d’Avorio: il difensore giallorosso ha disputato tutto il match nella larga vittoria (9-0) dei suoi contro le Seychelles. Novanta minuti da titolare anche per Nicola Zalewski, tornato a giocare con la nazionale maggiore della Polonia nell’1 a 1 contro la Repubblica Ceca.

Giallorossi.net – G. Pinoli