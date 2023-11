Mourinho pronto a uscire allo scoperto: dirà pubblicamente di voler restare alla Roma

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho è pronto a fare un passo ufficiale verso la Roma, dichiarando di essere disponibile a rinnovare il suo contratto con il club giallorosso.

A rivelarlo questa mattina sono diversi giornalisti di differenti testate nel corso dei collegamenti con le varie radio romane con le quali collaborano.

Josè Mourinho è intenzionato a rilasciare un’intervista pubblica nel corso della quale dichiarerà di voler restare alla Roma, e dunque di essere pronto a ridiscutere l’accordo con i Friedkin. Una mossa volta a spingere la presidenza a uscire allo scoperto dopo il silenzio di questi mesi.

In questi ultimi giorni si è parlato del Newcastle come possibile futura destinazione di Mourinho, oltre a quella dell’Arabia Saudira. La Roma però sarebbe ancora la prima opzione per lo Special One, che non ha mai nascosto di trovarsi particolarmente bene nella piazza capitolina nonostante le limitazioni sul mercato. Ma i Friedkin avranno le stesse idee?

Fonti: Tele Radio Stereo / Centro Suono Sport / Rete Sport