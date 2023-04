Abraham perde il posto, col Milan spazio a Belotti. E a fine stagione sarà rivoluzione

AS ROMA NEWS – Con Dybala a mezzo servizio, la Roma perde l’unico giocatore in grado di andare in doppia cifra come gol fatti in stagione. Né Abraham né tantomeno Belotti, che arrivati a pochi match dal fine stagione non ha realizzato un solo gol in campionato, hanno avuto il rendimento atteso.

Il Gallo ha dato qualcosa in più del suo collega inglese in termini di corsa, impegno e partecipazione alla manovra, ma da un attaccante è lecito attendersi molto di più sotto l’aspetto realizzativo.

Arrivati al redde rationem sia in campionato che in Europa, Mourinho spera in un finale di stagione diverso in termini di gol dai suoi centravanti. Entrambi teoricamente avrebbero nel proprio dna il fiuto del gol: Tammy lo scorso anno aveva impressionato per la sua presenza in area, e Belotti al Torino era andato sempre in doppia cifra, tranne l’ultima stagione dove però ha giocato meno partite per via dei problemi fisici.

Intanto contro il Milan toccherà al Gallo guidare l’attacco giallorosso: Abraham sembra infatti essersi giocato una grande occasione contro l’Atalanta, dove è risultato essere tra i peggiori in campo.

A fine stagione la Roma tirerà una riga e deciderà il da farsi: Mourinho ha bisogno di un centravanti diverso per far fare il salto di qualità alla squadra. Abraham non sta convincendo soprattutto sotto l’aspetto mentale: felice di far parte di questo gruppo, ma poco determinato e cattivo in campo. Davanti a una buona offerta può partire.

Belotti invece deve guadagnarsi la permanenza: il rinnovo di contratto non è scontato, anche se la Roma potrebbe decidere di puntare ancora su di lui come centravanti di scorta. Intanto però Tiago Pinto comincia a muoversi: contatti con Firmino a parametro zero, ma si vocifera anche di un possibile ritorno in Italia di Morata e Icardi.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo / Corriere della Sera / Sky Sport