Liverpool, Sean Cox torna a camminare grazie all’aiuto di un esoscheletro

NOTIZIE AS ROMA – Sean Cox, il tifoso del Liverpool aggredito nel 2018 durante gli incidenti scoppiati prima della gara di Champions League tra la Roma e i Reds, è tornato a camminare grazie a un esoscheletro di sostegno.

Come riporta la BBC, Cox, che a causa dell’attacco ha riportato gravissime lesioni cerebrali, sta seguendo un particolare percorso di riabilitazione grazie alla provvidenziale catena di solidarietà dei supporter del Liverpool, che hanno raccolto quasi 1.8 milioni di sterline per contribuire economicamente al dispendioso iter di cure a cui è sottoposto. Un trattamento che inizia però a dare i suoi frutti.

Merito soprattutto del sostegno scheletrico che ha permesso a Sean di tornare a camminare sulle proprie gambe con l’ausilio di un operatore qualificato nell’ambito della fisioterapia.

“Non sappiamo cosa ne verrà fuori, ma psicologicamente gli fa molto bene. Tutto questo fa davvero bene al cuore. Spero che mio marito riesca a fare un buon numero di sedute, ma ciò dipende dai finanziamenti che arriveranno“, queste le parole della moglie Martina, che, oltre a ringraziare i tifosi del Liverpool per il prezioso sussidio finanziario, ha esortato gli stessi a non abbandonare la causa ora che si intravede la luce in fondo al tunnel.

Fonte: BBC