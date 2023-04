Calciomercato Roma, proposto Tielemans in scadenza di contratto col Leicester

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Youri Tielemans, centrocampista belga di 25 anni in scadenza di contratto con il Leicester City, è stato proposto alla Roma.

Il mediano non ha vissuto una grande stagione al club inglese, che rischia addirittura di retrocedere. Tielemans, il cui accordo con le Foxes scadrà a giugno, sta cercando una nuova squadra e la Serie A rappresenta una possibilità.

Il giocatore è stato accostato con insistenza alla Juventus, ma ora anche la pista giallorossa sembra prendere corpo: stando a quanto racconta oggi Rete Sport, il calciatore è stato proposto a Tiago Pinto, a caccia di rinforzi a parametro zero viste le difficoltà che ha la Roma sul mercato per via dell’accordo pattuito con la Uefa.

Tielemans è un centrocampista di grande talento, dotato di una buona tecnica di base, ottima visione di gioco, personalità, e un gran tiro che gli ha permesso di segnare ben 18 gol da quando veste la maglia del Leicester.

Fonte: Rete Sport