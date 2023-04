“ON AIR!” – CENTO: “Abraham andrà via e non sarà un rimpianto”, PIACENTINI: “Tielemans e Aouar a zero sarebbero un grande upgrade”, ROSSI: “Ho un piano: 5 punti nelle prossime tre partite”, VISNADI: “Il Milan farà la partita e vincerà”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io c’ho il piano…la Roma deve fare 5 punti nelle prossime tre partite. Il che significa che non perdi: una la vinci e due le pareggi. L’obiettivo è rimanere quarti al termine di queste tre gare. Viste le condizioni della squadra, le assenze di Smalling e Llorente, e Dybala che sa va tutto bene avrà 15 minuti di partita, mantenere lo status quo il prossimo 6 maggio alle ore 20 non sarebbe una brutta cosa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tielemans a zero? Manda… Mi sembra strano che non ci sia una squadra di Premier dietro a un giocatore del genere, che è da anni che gioca in Inghilterra. Teielamans e Aouar a zero sarebbero un grande affare, un upgrade per il centrocampo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma con la formazione ideale avrebbe potuto battere il Milan, sarebbe stata dura ma avresti avuto grandi chance di farcela all’Olimpico. Con questa formazione invece la vedo difficile, anche perchè giocano giocatori come Kumbulla che non giocano mai. Cristante al centro della difesa? Sarebbe forse la soluzione migliore per la difesa, ma non per il centrocampo, perchè Tonali è uno che ha gamba e Cristante lì in mezzo è ancora superiore a Bove… Abraham? Io non lo farei giocare più, lui qualche bel gol lo fa, quello con l’Udinese di testa non lo fai per caso, il problema è che non ci sta più con la testa…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Domani Dybala farà un test definitivo, ma mi sento di dire che al 90% sarà in panchina. Poggiare male la caviglia rischia di causare problemi muscolari, e per questo bisogna stare molto attenti. Si cercherà di evitare qualsiasi problematica. Se fosse stata la finale di Europa League, Dybala avrebbe giocato dal primo minuto. Roma-Milan è una partita importantissima, ma non è quella della vita. E se ci sarà bisogno di lui a partita in corso, non si tirerà indietro. La speranza è che non ce ne sia bisogno. Approccio alla partita? Se lasci campo a Leao ti fa a fette e bisognerà trovare delle contromisure. La Roma non avrà il baricentro altissimo, cercherà di fare male al Milan con le armi migliori che ha… Beotti? E’ uno che bisogno di giocare. Secondo me se lo avessi fatto giocare titolare, avrebbe fatto più dei sette gol realizzati da Abraham…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La situazione Dybala va gestita con molta intelligenza, può fare la differenza nella corsa Champions e in quella verso la finale di Europa League. Mi sembra la scelta migliore quella di portarlo in panchina, se la partita col Milan dovesse andare bene senza di lui te lo tieni a riposo. A Trigoria mi sembra molto migliorata la parte della gestione degli infortuni dei giocatori, specie quando non sono gravi: anche su questo stiamo registrando un salto di qualità che è importante sottolineare. Per vincere domani bisognerà proteggere la fase difensiva: sarà una Roma molto attenta, ma questo non significa scendere in campo per lo zero a zero. La Roma sa che se vince questa partita, gli risolve il campionato al 70%… Abraham a fine stagione andrà via e non sarà un rimpianto. E’ stato un errore di valutazione fatto da Mourinho, perchè lo ha voluto lui. Ma ora non va svalorizzato, altrimenti non ci fai mercato…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Abraham sta sempre a parlare del suo possibile ritorno in Inghilterra, e questo un po’ si vede in campo. Belotti invece quando scende in campo pensa solo alla Roma. E poi lui non è solo generoso, ma anche bravo, lo si vede da quell’assist che fa contro l’Atalanta domenica scorsa. Per cui Belotti può restare, Abraham penso di no…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “In caso di pareggio il Milan resterebbe davanti alla Roma per il maggior numero di gol segnati, e per questo domani servirebbe vincere, sarebbe molto importante: serve dare una sterzata al campionato, anche se non sarà facile. C’è una Roma con Smalling, Wijnaldum e Dybala, e una Roma senza questi tre giocatori. Si può discutere sul fatto se la rosa del Milan sia inferiore o superiore a quella della Roma, ma non va dimenticato che l’anno scorso ha vinto lo scudetto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La partita che aspetta la Roma è più o meno quello che aspetta la Lazio. I giocatori del Milan in un angolo nascosto della mente penseranno anche alla partita di Champions, che è abbastanza lontana ma nemmeno troppo. La variabile sono le condizioni della Roma, che ha delle assenze che pesano e giocatori che ci saranno ma non staranno bene. Non sarà facile per la Roma proprio per questo motivo, non è messa bene. Mi aspetto un atteggiamento prudente, Mourinho non vorrà mai dare campo a Leao. Milan favorito, ma la Roma quando è in emergenza spesso gioca belle partite, e a Dybala basta veramente poco, anche un quarto d’ora, per decidere le partite…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Come non dare campo a Leao e Hernandez? Una cosa è andare a prendere Theo molto alto, prima che parte. Perchè se lui parte e Leao lo segue, diventano devastanti. Se la Roma questa partita l’avesse potuta giocare al massimo, avrei data favorita lei. Ma le assenze sono tante e decisive, quella di Smalling è devastante, e in questo caso metto leggermente favorito il Milan. La Roma è con l’handicap…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A livello tattico va bene la partita col Milan, la Roma fa troppa fatica quando deve tenere la palla trovare soluzioni, e invece il Milan terrà il pallino del gioco con la Roma che si abbasserà. A livello tattico non dovrebbe essere così complicata, ma poi intervengono i singoli: se tu non li hai, perchè Smalling sta male, Dybala idem, e loro hanno quel Leao lì può farti la differenza. Però magari trovi delle soluzioni davanti, dove hai avuto i problemi più grossi…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Mi spetto che il Milan faccia la partita all’Olimpico, e che la vinca. Il Milan non farà turn over, giocherà con la formazione migliore, farà la partita e la vincerà. Diverso sarà il sabato successivo, quando affronterà la Lazio alla vigilia del primo derby di Champions, lì Pioli sarà costretto a qualche cambio…”

