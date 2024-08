ABRAHAM: “Questa è la mia stagione, voglio dimostrare che sono tornato. Dovbyk? Sono abituato alla concorrenza”

AS ROMA NEWS – Tammy Abraham, subentrato nella ripresa, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine di Everton-Roma. Queste parole dell’attaccante giallorosso:

È stato un ritiro particolare per te, ti stai allenamento bene ma le voci arrivano. Si è fatto il nome di Milan, Everton e Bournemouth. Cosa puoi dire in merito?

“Dal primo giorno in cui sono arrivato a Roma ho sempre voluto dimostrare la mia passione per il calcio e la volontà di aiutare la mia squadra. Sono una persona sempre sorridente e sempre positiva. È la mia prima preparazione post infortunio, è la mia stagione e voglio dimostrare che sono tornato. Le voci fanno sempre piacere perché vuol dire che si sta facendo bene, ma per quanto mi riguarda sono qui con la Roma e a disposizione per fare il massimo”.

Se dovessi restare, ti giocherai il posto con Dovbyk: sei pronto? C’è la possibilità di vedervi insieme?

“È da quando che sono bambino che sono abituato alla concorrenza e a lottare per un posto, Dovbyk è un attaccante forte, gli ho dato il benvenuto. Siamo due giocatori, magari un giorno il mister ci darà la possibilità di giocare insieme e se non sarà così ci sosterremo a vicenda”.

Tomori ogni tanto ti manda qualche messaggio per incentivarti ad andare il Milan?

“È un ottimo amico, lo sapete. Ci sentiamo molto spesso, qualche volta ci scambiamo messaggi e video. Ma sono pienamente concentrato e con la testa qui a Roma”.

