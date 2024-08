EVERTON-ROMA 1-1: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminato da pochi minuti l’ultimo test amichevole di questo precampionato giallorosso con la Roma che ha affrontato l’Everton al Goodison Park.

La partita si è conclusa con il punteggio di 1 a 1: al gol di Pellegrini nel finale di primo tempo ha risposto Calvert-Lewin nella ripresa.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole.

TOP DEL MATCH

Il primo tempo – Discreta la prima frazione dei giallorossi, che rischiano poco e spaventano un paio di volte Pickford prima del vantaggio di Pellegrini.

Il gol di Pellegrini – Pregevole giocata del capitano, fino a quel momento non particolarmente appariscente, su assist illuminante di Soulè.

Svilar – Non perfetto sul gol di Calvert-Lewin, si riscatta ampiamente con una serie di interventi che salvano la porta giallorossa.

I primi 45 minuti dei nuovi – Bene Le Fee, Soulè e Dovbyk nella prima parte di gara: il francese unisce un buon dinamismo a una certa qualità, l’argentino ha numeri importanti, l’ucraino rimanda l’appuntamento con il gol ma si fa trovare sempre pronto in area avversaria.

Baldanzi – La nota lieta di un secondo tempo deludente: schierato da intermedio di centrocampo, gioca con personalità entrando nel vivo del gioco.

FLOP DEL MATCH

La regia inglese – Per chi ha assistito al match su DAZN, vedere la partita è stata un problema: telecamera contro sole che spesso perdeva di vista il pallone.

I secondi 45 minuti dei nuovi – Spariti dai radar.

I terribili 10 minuti – Il calo della squadra nel secondo tempo è generale: spicca il crollo di Ndicka, molto positivo invece nel primo tempo. In dieci minuti, tra il 60esimo e il 70esimo, oltre al gol di Calvert-Lewin, la Roma ha permesso troppe volte all’Everton di creare occasioni da rete.

Ancora tre innesti – Mancano ancora un paio di innesti in squadra per renderla competitiva: serve un esterno sinistro d’attacco (anche oggi Zalewski non ha convinto), un bel difensore centrale e un terzino destro di livello. Ma anche a centrocampo manca un giocatore dinamico in grado di rubare palloni.

La panchina di Dybala – De Rossi decide di tenere Dybala fuori dall’undici titolare, e di mandarlo in campo solo nel quarto d’ora finale. Da capire i motivi di tale scelta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

