(LIVE!) EVERTON-ROMA, le formazioni ufficiali: tridente Soulè-Dovbyk-Zalewski, Le Fee con Pellegrini a centrocampo

AS ROMA NEWS – Ultimo test amichevole per la Roma prima dell’inizio del campionato e della nuova stagione. I giallorossi affronteranno questo pomeriggio al Goodison Park i padroni di casa dell’Everton.

Per De Rossi si tratta di una prova generale in vista della trasferta di Cagliari del 18 agosto, e dunque il tecnico dovrebbe mandare in campo una formazione molto simile a quella che sarà l’11 titolare al Sant’Elia.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre e poi il racconto del match con la nostra consueta diretta testuale.

EVERTON-ROMA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

EVERTON: Pickford; Mykolenko, O’Brien, Tarkowski, Coleman; McNeil, Gueye, Iroegbunam, Doucoure, Harrison; Calvert-Lewin. All.: Dyche.

A disp.: João Virgínia, Crellin, Holgate, Ndiaye, Beto, Young, Maupay, Lindstrom, Dixon, Armstrong.

ROMA: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino Le Fée, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski. All.: De Rossi.

A disp.: Ryan, Sangaré, Kumbulla, Smalling, Dahl, Baldanzi, Pisilli, Dybala, El Shaarawy, Abraham, Shomurodov, Bove, Joao Costa.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischio d’inizio ore 18 italiane.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini