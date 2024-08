CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 10 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – PRONTO L’ASSALTO A BADE’ SE PARTE SMALLING – Se Chris Smalling dovesse accettare il trasferimento in Arabia, Ghisolfi ha già pronto il sostituto: si tratta di Loic Badè (24) del Siviglia, che vole 20 milioni. Se il club andaluso accettasse un’offerta magari di 12 milioni più bonus (2-3) allora se ne potrebbe anche parlare, perché il giocatore a Ghisolfi piace. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:25 – SOLBAKKEN, LO STIPENDIO BLOCCA IL MALMOE – Il Malmoe ha bussato alla porta della Roma per Ola Solbakken (25) ma lo stipendio del calciatore, che in giallorosso percepisce 700mila euro, rende impossibile l’affare. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – IL FONDO PIF ALL’ASSALTO DI DYBALA – Paulo Dybala (30) è finito nel mirino del potentissimo fondo Pif, determinato a portarlo in Arabia Saudita: offerto un contratto da 20 milioni l’anno. Il giocatore non sembra intenzionato a lasciare la Roma. (Corriere dello Sport / Corriere della Sera / La Repubblica)

Ore 8:00 – SMALLING, OFFERA DELL’AL-QADSIAH – L’agente di Chris Smalling (34) si trovava nel ritiro della Roma in Inghilterra per presentare la suo assistito l’offerta dell’Al-Qadsiah. La palla passa al giocatore, che deve decidere se trasferirsi in Arabia o rispettare il contratto con i giallorossi, in scadenza nel 2025. (La Repubblica)

Ore 7:20 – OFFERTA UFFICIALE PER ASSIGNON – La Roma fa sul serio per Lorenz Assignon (24), terzino destro del Rennes: offerta ufficiale presentata in queste ore al club francese sulla base di un prestito con diritto di riscatto…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…

