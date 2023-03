Abraham ripiomba nel baratro: il ritorno in Premier è sempre più probabile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembrava finalmente aver messo alle spalle il momento buio, ma per Tammy Abraham la crisi non sembra avere ancora una fine.

L’attaccante inglese è ricaduto nel baratro, scrive oggi Il Messaggero (G. Lengua): dopo un avvio di 2023 promettente, Abraham ha mollato nuovamente la presa come è accaduto a inizio stagione. José Mourinho se ne è accorto e lo ha relegato in panchina sperando che il messaggio potesse stimolarlo. Negli ultimi due match contro Real Sociedad e Lazio gli ha preferito Andrea Belotti con tanto di tutore sulla mano fratturata.

Una bocciatura, che si somma a quella con la Juve (quando era reduce dai punti alla palpebra), per un attaccante pagato 40 milioni un anno e mezzo fa e che la prossima estate potrebbe lasciare la capitale a prezzi scontati se il suo rendimento non dovesse migliorare.

In estate infatti la cessione di Abraham sembra sempre più probabile: il Chelsea ha un diritto di riacquisto fissato a 80 milioni che non ha nessuna intenzione di sfruttare a certe cifre. La Roma però è disposta a trattare per la metà del prezzo pattuito due estati fa.

Fonte: Il Messaggero