Ibanez, insulti e sberleffi: il brasiliano costretto a “chiudere” i social

AS ROMA NOTIZIE – Una domenica bestiale quella vissuta da Roger Ibanez, ancora una volta protagonista in negativo di un derby capitolino.

Il difensore brasiliano è finito nel tritacarne dei social, dove è stato preso di mira tra insulti (dei romanisti) e sberleffi (dei laziali) per aver “impiccato” per la seconda volta la stracittadina ai giallorossi.

Da qui la scelta necessaria del giocatore di chiudere le sue pagine social ai commenti dei tifosi. Il brasiliano sa bene come dovrà sudare per riconquistare la fiducia dei romanisti, soprattutto quando si avvicineranno altri derby. Sempre che il mercato non lo porti altrove.

Non dimentichiamo infatti che Ibanez è un giocatore che ha molta credibilità internazionale e che quindi ha attirato l’attenzione di diverse società in tutta Europa. La sua cessione in estate potrebbe garantire alla Roma (che lo difende) una ricca plusvalenza.

Fonte: Gazzetta dello Sport